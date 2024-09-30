◇ナ・リーグパドレスーダイヤモンドバックス（2024年9月29日フェニックス）パドレスのルイス・アラエス内野手（27）が29日（日本時間30日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・一塁」で先発出場し、3回の第2打席は中飛だった。現在シーズン199安打で2年連続200安打に王手としているアラエスは3回の第2打席で初球の真ん中高めの真っ直ぐを強振。鋭い打球も中飛に倒れた。初回の第1打席は簡単に2球で追い込まれる