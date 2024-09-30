大谷は直近9試合で単打14本、二塁打6本、本塁打6本シーズン最終盤に歴史的な猛スパートをかけている。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）の試合を終え、54本塁打と130打点はリーグ独走。打率.310は2位につけており、3冠王の可能性を残している。米データ会社によると、直近9試合でまた“偉業”を成し遂げたという。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は29日（同30日）、自社X（旧ツイッター）を更新。