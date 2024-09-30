写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ ＜2024年9月29日（日）（日本時間30日）MLB コロラド・ロッキーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠クアーズ・フィールド＞ 2024年のMLBレギュラーシーズン最終戦を迎えたロッキーズとドジャースのスターティングメンバーが発表された。 この試合最大の注目となるのはなんといっても大谷翔平（30）。打率.310、54本