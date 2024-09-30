[9.29 ラ・リーガ第8節](ワンダ・メトロポリターノ)※28:00開始<出場メンバー>[アトレティコ・マドリー]先発GK 13 ヤン・オブラクDF 2 ホセ・マリア・ヒメネスDF 16 ナウエル・モリーナDF 23 ヘイニウド・マンダーバDF 24 ロビン・ル・ノルマンMF 4 コナー・ギャラガーMF 5 ロドリゴ・デ・パウルMF 14 マルコス・ジョレンテMF 19 フリアン・アルバレスFW 7 アントワーヌ・グリーズマンFW 9 アレクサンデル・セルロート控えGK