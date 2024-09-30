◇男子テニス木下グループ・ジャパン・オープン第5日（2024年9月29日東京・有明テニスの森公園）車いすの部シングルス決勝でパリ・パラリンピック覇者で世界ランキング1位の小田凱人（18＝東海理化）が世界4位のグスタボ・フェルナンデス（30＝アルゼンチン）に6―3、6―4で快勝し、2年連続2度目の優勝を果たした。健常者のシングルス準々決勝は世界200位の錦織圭（34＝ユニクロ）が同14位のホルガー・ルネ（21＝デンマー