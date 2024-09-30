ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦」は4日目を迎える。注目は11Rだ。馬場が逃げて予選ラストを締める。3日目連勝の佐藤隆は差してバックで迫る。内枠両者の争い。4カドの瓜生は的確にさばいて。＜1＞馬場貴也チルトをマイナスに下げたけど、回転が足りていなかったかな。ペラの形を初日後半のベースに戻してみる。バランスが取れると思う。＜2＞佐藤隆太郎足は全体的にいい。3日目が一番いいけど、元々良かった