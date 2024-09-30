2024年6月5日に4人体制となって初の14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」をリリース、2024年8月21日に約4年ぶりとなる8thアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』 をリリースしたA.B.C-Z。◆ライブ写真このアルバムを引っ提げて大阪（※大阪公演は、台風のため11月3日、11月4日に延期。）、神奈川、愛知、熊本、東京と全国5大都市を回ったツアー＜A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R＞が、9月29日、LINE CUBE