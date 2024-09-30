愛する夫からのさりげない行動や言葉は、ときに妻の心を深く動かします。今回は、真の優しさをもった理想のパートナーの特徴を紹介します。思いやりのある失敗への対応「私がミスをしてしまった際、夫は咎めることなく『大丈夫、次があるよ』と励ましてくれました。このとき、夫の寛大心と優しさを実感しました」（20代／女性）誰もが失敗することはあります。そんなときに見せる夫の優しい反応は、夫婦間の絆を深めるでしょう。困