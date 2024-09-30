レスリング五輪３大会連続金メダルの吉田沙保里さんが日ま３０でに自身のＳＮＳを更新。豪華アスリートとゴルフを満喫する姿を公開した。インスタグラムに「先日、レミたん現役引退お疲れ様ゴルフ会舞子ちゃんとこの前一緒に選んだお気に入りのウエアを着てこのメンバーで」（原文ママ）とつづり、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん、サッカー元日本代表ＭＦ松井大輔さん、元ハンドボール男子日本代表の土井レミ