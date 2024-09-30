◆米大リーグダイヤモンドバックス―パドレス（２９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ打率首位のルイス・アラエス内野手（パドレス）が２９日（日本時間３０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に、「１番・一塁」で２試合ぶりの先発出場。第１打席で右腕ファットのカーブにバットがあわず空振り三振に終わり打率は３割１分３厘３毛に。大谷も第１打席凡退で３割９厘６毛。なお、ナ・リーグの首