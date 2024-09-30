15勝をマークした今永、愛される人柄も度々話題に米大リーグ・カブスの今永昇太投手は今季29試合に先発して15勝3敗、防御率2.91と好成績を残し、1年目のシーズンを終えた。実力に加え、その人柄でも米ファンを虜に。ウィットに富んだ発言のほか、粋な振る舞いや礼儀正しさなども注目を浴びるポイントになった。左腕として日本人最多の15勝を挙げた今永。チームのエースとして奮闘し、シカゴのファンを熱狂させた。会見や番組出