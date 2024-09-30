【3R】チャレンジレースも興味深い。予選3Rは125期No.1の遠藤拓巳が逃げ切りで圧勝した。日大では18年全日本学生選手権スクラッチで優勝。20年インカレケイリン種目で3位の好成績を収めるなど、将来を嘱望される四国の機動力型だ。8月向日町の落車で鎖骨、肋骨を折り、40日余り欠場したが、復帰戦の熊本では3連勝で初V。潜在能力の高さを見せつけた。「行けるところをしっかり踏む」。遠藤が自慢のダッシュ力を披露する。