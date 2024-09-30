人気グループのＡ．Ｂ．Ｃ−Ｚが２９日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで、全国５都市を巡るツアー「Ａ．Ｂ．Ｃ−ＺＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２４Ｆ．Ｏ．Ｒ」の東京公演最終日を迎えた。４人体制となり初のツアーで全３１曲を披露した。６月５日にリリースした「君じゃなきゃだめなんだ」からスタート。腰の負傷で演出が制限されていた塚田僚一（３７）のソロ曲では、振付と演出を担当した屋良朝幸（４