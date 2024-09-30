レッドソックスの吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦を前に、歴史的な活躍を見せたドジャースの大谷翔平投手に祝福のコメントを語った。「今までの歴史を塗り替えるようなシーズン。初めて（打者に）専念して、専念したら、これくらいやる、というというのが分かったシーズンだと思います。彼も毎年進化している。チームが変わって、色々なことがあるでしょうけど、グラウンドにおけるパフォ