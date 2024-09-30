大相撲の琴桜（26＝佐渡ケ嶽部屋）の大関昇進披露宴が29日、都内のホテルで開かれ、横綱大関陣や親方衆、森喜朗元首相ら著名人も含む約1100人が出席した。琴桜は「（大関に）上がったからこそできること。ありがたい」と感謝。「ケガなく無事に、皆さんに迷惑をかけないで当日を迎えられてよかった」と感慨を込めた。昇進から4場所、全て勝ち越してはいるが悲願の賜杯にはなかなか届かず。「結果が求められる地位。ここで終わ