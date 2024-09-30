◇ナ・リーグパドレスーダイヤモンドバックス（2024年9月29日フェニックス）パドレスのルイス・アラエス内野手（27）が29日（日本時間30日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席は空振り三振だった。試合前まで打率2位のドジャース・大谷翔平投手と4厘差の打率・314（・3138）でナ・リーグトップに立つアラエス。前日の同戦は「休養日」として代打待機も欠場。この日、もしも欠