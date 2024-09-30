兵庫県の斎藤元彦知事は県議会による不信任決議をうけ、日付が30日に替わると同時に失職しました。兵庫県は知事不在となり、50日以内に選挙が行われます。兵庫県議会では19日、斎藤知事に対する不信任決議を可決。10日以内に県議会を解散するか、辞職・失職するかの選択を迫られた知事は、「失職」して「出直し選挙への出馬」を表明。期限の29日から、きょう30日に日付が替わるとともに自動失職しました。50日以内に知事選挙が実施