◆米大リーグレッドソックス―レイズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、２９日（日本時間３０日）、公式戦最終戦（対レイズ）の前に、本拠地フェンウェイパークでメディアに対応し、右肩痛と戦いながら、ＤＨとして、ここまで１０８試合に出場し、打率２割８分、１０本塁打、５６打点に終わったメジャー２年目を総括。近日中にも米国内で右肩を手術する可能性も