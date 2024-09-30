◆米大リーグレッドソックス―レイズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、公式戦最終戦（対レイズ）の前に、本拠地フェンウェイパークでメディアに対応。春季キャンプ中から右肩痛に苦しんできたことを明かし、近日中にも米国内で手術を受ける可能性を示唆した。吉田によると、キャンプ中から右肩に違和感を感じ、精密検査を受けたが、シ