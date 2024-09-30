気象台は、午前4時3分に、洪水警報を古座川町、串本町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】和歌山県・古座川町、串本町に発表南部では、30日昼前まで土砂災害や河川の増水に、30日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宮市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm□洪水警報30日昼前にかけて警戒■那智勝浦町□大雨警報・土砂災害30日昼前