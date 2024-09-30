町田は29日、SNS上などで相次ぐ誹謗（ひぼう）中傷に関し、今後は法的措置を取る方針を示した。クラブの経済的損失と選手やスタッフの精神的な被害が大きく「これ以上看過することはできない。しかるべき法的措置を取っていく」とし、悪質な書き込みが確認され次第、発信者情報の開示請求を行うという。町田はJ1初参戦の今季、プレースタイルやスタッフを含む言動に批判が集中。28日の広島戦では、ロングスローの前に使用す