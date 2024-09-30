A.B.C―Zが29日、東京・LINECUBESHIBUYAで4人体制となって初の全国ツアーの東京公演を行った。戸塚祥太（37）は「いつでも、どんな時も俺たちのことを愛してくれてありがとう」と約2000人のファンへ叫んだ。昨年12月21日をもって河合郁人（36）が脱退し、新体制となった。ツアーは約4年ぶりのオリジナルアルバムを引っ提げており、アルバムとツアーのタイトル「F.O.R」には“four”のほか“Foryou”“Forme”といった