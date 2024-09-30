日体大は29日、横浜市青葉区の青葉台駅でレスリング部のパリ五輪報告会を開催し、現役学生で女子53キロ級金メダルの藤波朱理が出席。約200人を前に「ずっと憧れてきた舞台で金メダルを獲れて、最高の経験ができた」と笑顔で報告した。同駅は男子部員の練習拠点がある横浜・健志台キャンパスに程近く、日体大生にとってもなじみ深い場所。OBで男子フリースタイル57キロ級金メダルの樋口黎（ミキハウス）は「僕は甘い物が好き。