ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３５）が３０日のオリックス戦（みずほペイペイ）から一軍に合流する見込みであることが２９日、分かった。５月３１日の広島との交流戦で右太もも裏の肉離れで長期離脱。今月２０日のウエスタン・リーグ、くふうハヤテ戦から実戦に復帰していた。慎重かつ順調にリハビリ過程をクリアし、実戦でも問題なくステップを踏んできた。計画的に打席数を消化し、２５日の阪神との二軍戦では代名詞のフル