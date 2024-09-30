結婚生活を築く上で、お互いの理解と信頼が何よりも大切です。しかし、夫のある行動が妻の不安を掻き立てることがあります。今回は、結婚後に注意すべき男性の行動パターンを紹介します。。深夜のラブコール「夜中、夫のスマホが鳴り、緊急の連絡かと思いきや、実際は夫の飲み仲間の女性からの『会いたいぃ〜！』というラブコールでした。この行動に私は大きな不安を感じました」（20代／女性）深夜に限らず、既婚男性に対する不適