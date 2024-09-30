Ｊ３岩手の代表取締役オーナー兼社長を務めている秋田豊氏（５４）が、今季限りで退任する意向を固めたことが２９日、関係者への取材で分かった。秋田氏は２２年１０月に同クラブの監督から転身。Ｗ杯代表選手がＪクラブの社長を務めるのは、Ｊ１Ｃ大阪の森島寛晃氏以来２人目だった。元日本代表ＤＦとしての豊富な経験と知名度を生かしてスポンサー獲得などに貢献したが、チームは現在、５勝６分け１９敗の最下位でＪＦＬ降格