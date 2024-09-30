Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚが２９日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡでコンサートツアー「Ｆ．Ｏ．Ｒ」東京ファイナルを行った。昨年１２月に河合郁人が脱退後、４人体制初のツアーは全国５都市（大阪公演は台風のため１１月３、４日に振り替え予定）を巡演。新体制初のシングル「君じゃなきゃだめなんだ」で幕を開け、グループが時代を超えて継承してきた“アイドルイズム”を詰め込んだ全３１曲で会場を魅了した。今年６月