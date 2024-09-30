歌手のＭＩＳＩＡが２９日、山梨・河口湖ステラシアターで単独公演「ＭＩＳＩＡＳＯＵＬＪＡＺＺ２０２４」を行った。人気ライブシリーズ「ＳＯＵＬＪＡＺＺ」を、同所で初開催。２８日との２日間で６０００人を魅了した。米ニューヨークを拠点に活動するトランペット奏者・黒田卓也の演奏でスタート。日本テレビ系２０２４アスリート応援ソング「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」のメロディーに乗せ、ＭＩＳＩＡは「