元乃木坂４６で日本テレビの市來玲奈アナウンサーが、１０月期より同局系「Ｏｈａ！４ＮＥＷＳＬＩＶＥ」（月〜金、午前４時半）の新キャスターとして加入することが分かった。火曜日の新ＭＣを務める。日替わりで計１０人のアナウンサーが出演している「Ｏｈａ！４ＮＥＷＳＬＩＶＥ」。これまで担当していた忽滑谷こころアナ、弘竜太郎アナに代わり、新たに市來アナ、伊藤遼アナが加入する。月曜日は林田美学アナ・