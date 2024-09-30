3人組グループ・timeleszが、AOKI『パジャマスーツ(R)』新イメージキャラクターとして、10月1日から放送される新テレビCMとWEB動画に出演する。timeleszとして活動開始以来、初のCMとなる。【写真】クランクインで”近距離撮影”に臨んだ菊池風磨＆久間田琳加今回、3人が初めてパジャマスーツを目にした瞬間や、初めて着用したときのリアクションを収めたテレビCMおよびWEB動画を制作。ビジネスシーンにきちんと感のあるアイテ