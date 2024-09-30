A．B．C−Zが29日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、4人体制になって初のライブツアーの「A．B．C−Z Concert Tour 2024 F．O．R」東京千秋楽を迎えた。この日限りのサプライズゲストで、1月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した屋良朝幸（41）が登場。腰の負傷で自由が利かない塚田僚一（37）をダンス演出で支え、後輩のステージに華を添えた。◇◇◇予想外のサプライズが待っていた。塚田のソロ曲「Stay Ba