イスラエル軍による中東レバノンへの攻撃は29日も続き、少なくとも69人が死亡しました。一方、レバノン避難民は人口のおよそ5分の1にあたる100万人に達した可能性があるということです。イスラエル軍は29日、レバノン各地に攻撃を続け、このうち南部シドンでは空爆によって建物が倒壊し、24人が死亡、29人がけがをしました。軍は他にも首都ベイルート南部などへの攻撃を続けていて、この日はあわせて69人が死亡しました。レバノン