【プレミアリーグ第6節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 0-3(前半0-1)トッテナム<得点者>[ト]ブレナン・ジョンソン(3分)、デヤン・クルゼフスキ(47分)、ドミニク・ソランケ(77分)<退場>[マ]ブルーノ・フェルナンデス(42分)<警告>[マ]ヌセア・マズラウィ(34分)、ディオゴ・ダロト(39分)、メイソン・マウント(45分+4)、リサンドロ・マルティネス(55分)、マヌエル・ウガルテ(65分)[ト]ブレナン・ジョン