【フランス・リーグアン第6節】(スタッド レイモン コパ)アンジェ 1-3(前半0-2)スタッド・ランス<得点者>[ア]ジネディーヌ・フェルハト(84分)[ス]中村敬斗(9分)、伊東純也(25分)、マーシャル・ムネツィ(79分)<警告>[ス]中村敬斗(43分)、オーレリオ・ブタ(44分)、ウマル・ディアキテ(48分)├中村敬斗と伊東純也がアベック弾!! スタッド・ランスは日本代表コンビ交代後に形勢変わるも今季3勝目├スタッド・ランスFW中村