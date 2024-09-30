[9.29 リーグアン第6節 アンジェ 1-3 スタッド・ランス]スタッド・ランスのFW中村敬斗が29日のアンジェ戦で先制点を決め、3試合連続ゴールで勝利に貢献した。試合後のフラッシュインタビューには英語で応対し、チームメイトへの感謝を伝えた。中村は今季初のベンチスタートとなった第4節でFW伊東純也のパスをゴールに流し込み、今季初ゴールをマーク。前節のパリSG戦ですぐに先発復帰すると強豪相手に得点し、今節も先発起用に