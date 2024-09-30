ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地クアーズフィールドのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場する。13－2とドジャースが快勝した前日の試合では、自己最多となるシーズン61度目のマルチ安打を記録し、5打数2安打。打率.310と伸ばし、ルイス・アラエス内野手（パドレス）に4厘差と迫った。 ■逆転三冠王のシナリオは…… 相手先発は、メジャー4年目のライアン