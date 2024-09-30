ときに義両親とのかかわりが原因で悩みを抱える人も少なくありません。今回は、義両親の無配慮な言動への対処法を紹介します。期待と現実のギャップ「夫と結婚してから、義両親からの『もっとこうあるべきだ』という期待度が高いんです。最初はできる限りその期待に応えようと試みましたが、自分の価値観とのギャップに戸惑い、ストレスを感じています」（30代／女性）このような状況では、義両親との関係において自分自身を見失わ