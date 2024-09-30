春夏に引き続き、シアー素材人気はしばらく続きそう。そこで編集部は、40・50代にも取り入れやすい【ユニクロ】の「シアートップス」にフォーカス。大人女性の体型変化に寄り添いながら、トレンド感を香らせてくれる心強い味方となってくれそう。一点投入でスタイリングをあか抜けさせてくれる予感大なので、ぜひワードローブに迎えて。 細かめプリーツが上品な華やぎをプラス 【ユニ