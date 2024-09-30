フランス版のミシュランガイドでアジア出身者初の三つ星を獲得したシェフの小林圭さん（47）のパリの自宅に26日、男3人が押し入り、小林さんの妻が顔を殴られるなどの重傷を負った。小林さんは不在で無事だった。小林さんのレストランの広報担当者が29日、明らかにした。パリのレストラン「KEI」の入り口。ルーブル美術館から数百メートルの距離にある=2020年2月4日、疋田多揚撮影広報担当者によると、男3人は26日朝、パリ市内