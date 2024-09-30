２０１９年に米大リーグがスタートした年間のベストメンバーを選ぶ「オールＭＬＢチーム」の候補者が２９日（日本時間３０日）、発表され、日本人選手ではナ・リーグの本塁打、打点トップの大谷翔平投手（ドジャース）だけでなく、１５勝をマークしている今永昇太投手、ＯＰＳ・８５０でリーグ８位の鈴木誠也外野手のカブスコンビも入ったことが分かった。ファン投票と専門家の評価によって選ばれる「オールＭＬＢチーム」に、