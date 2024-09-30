ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）が29日（日本時間30日）、シーズン最終戦となる敵地でのロッキーズ戦前に取材対応した。右足首負傷で離脱しているフリーマンについて、一塁手の代役として大谷の可能性を冗談交じりに口にした。以下、ロバーツ監督と一問一答。―最終戦はアンソニー・バンダが先発する。「アンソニー（バンダ）にはオープナーとしてのポテンシャルがあると思う。それを確認する機会になる。また、