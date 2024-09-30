30日午前2時53分ごろ、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の旭市と香取市、それに芝山町です。【各地の震度詳細】■震度1□千葉県旭市香取市芝山町気象庁の発表に基づき、地域