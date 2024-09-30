現地９月29日に開催されたプレミアリーグ第６節で、マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムが前者の本拠地オールド・トラフォードで激突した。エースのソン・フンミンが欠場したトッテナムは、開始３分で先制に成功する。自陣でボールを奪ったファン・デ・フェンが、ドリブルで一気に左サイドの敵陣深くまで持ち上がって折り返し。これをジョンソンがダイレクトで押し込んで先制点を奪った。早々にビハインドを負ったユナ