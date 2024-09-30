バレーボール男子イタリア1部リーグが29日に開幕し、昨季プレーオフ王者ペルージャはホームでベローナと対戦し3―0（29―27、25―22、25―21）でストレート勝ちした。ペルージャの日本代表・石川祐希（28）は先発出場し、チーム3位の10得点を挙げた。第1セット、ペルージャは序盤の3連続得点でリード。終盤に追いつかれ、ジュースになったものの最後は振り切った。石川は6−3からスパイク、ブロックで連続得点。26−26からバッ