アウトマンは打率.148、4本塁打、11打点に留まっている大谷翔平、山本由伸両投手が所属するドジャースは29日（日本時間30日）、ジェームズ・アウトマン外野手を登録した。代わってジャスティン・ロブレスキー投手を外した。27歳のアウトマンは今季の開幕スタメン入りしたが、深刻な打撃不振に悩まされた。52試合出場で打率.148、4本塁打、11打点。8月7日（同8日）にマイナー降格となっていた。24歳のロブレスキーは7月7日に