「ロッキーズ２−１３ドジャース」（２８日、デンバー）ドジャースの大谷翔平選手（３０）が敵地でのロッキーズ戦で２安打を放ち、打率を・３１０に上げた。トップのパドレス・アラエスとは４厘差。２９日の最終戦で自身初の三冠王を目指す。盗塁は一つ決めて５８盗塁とした。先発の山本由伸投手（２６）は５回４安打２失点で、６月１日以来の白星となる７勝目を挙げた。チームも４連勝で、ナ・リーグの勝率１位が確定。プレー