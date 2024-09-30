■台風１７号 【写真を見る】ダブル台風が日本列島接近17号と18号の最新情報17号は関東へ、18号は沖縄に…このあとの進路と勢力を詳しく 台風第１７号は、父島の南南西約３３０キロを１時間におよそ１０キロの速さで北北西へ進んでいます。 台風第１７号は、２９日２１時には父島の南南西約３３０キロの北緯２４度２０分、東経１４１度１０分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は