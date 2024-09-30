◇スペイン1部Rソシエダード3−0バレンシア（2024年9月28日）日本代表MF久保の左足が不振にあえぐRソシエダードを救った。前半8分に左からの折り返しにフリーで左足を合わせる先制弾。リーグ戦で4試合続けて無得点だったチームに3―0快勝を呼び込んだ。「シーズンが始まった時に思い描いていたサッカーを出せた。これを続ければ前に進んでいける」と久保。1勝2分け4敗と出遅れていたが、6戦ぶりの2点目が2勝目をもたらした