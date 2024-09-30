◇フランス1部第6節Sランス3―1アンジェ（2024年9月29日アンジェ）サッカーのフランス1部第6節が29日、各地で行われ、日本代表FW中村敬斗（24）とMF伊東純也（31）が所属するスタッド・ランスは敵地アンジェ戦に3―1と快勝。中村が前半9分に3戦連発となる先制ゴールを決めると、伊東も同25分に3試合ぶりとなる今季2点目をマーク。日本代表コンビ今季初のアベック弾を決め、チームに2試合ぶり白星をもたらした。中村と前