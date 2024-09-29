イズミセが運営する「ユニークなお酒との出会い 酒日向(さけひなた)。」から、日本酒をマイナス30度で瞬時に急速冷凍した「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう 純米大吟醸」が登場！「ユニークなお酒との出会い 酒日向。」楽天市場店で販売を開始している。蔵元でしか飲めない「あの味」を堪能火入れを行わない生酒は、その鮮度が何よりも重要だそう。そんな新鮮な日本酒をマイナス30度で瞬時に急速冷凍した純米大吟醸が冷